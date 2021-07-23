شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج القيادة للتنفيذيين للأفارقة بـ"الوطنية للتدريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد الشهادات المهنية التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بمثابه تكليل رسمي للمهارات المكتسبة و المعرفة التي يحصل عليهم المتدرب من خلال العديد من البرامج ذات الصلة، و تسمح الدراسة في تلك البرامج بفتح الأفق أمام المتدرب وإكسابه العديد من المعارف اللازمة لتطوير عمله المهني و المؤسسي.

كما تمنح برامج الأكاديمية المرونة للمتدرب لاختيار المواعيد الأنسب للالتزاماته المهنية الأمر الذي يسمح له بصقل مهاراته عن طريق الالتحاق بهذه البرامج بما لايؤثر علي التزاماته الحياتية. كما تتنوع هذه الشهادات المهنية في تخصصاتها لتغطي كافة المعارف ذات العلاقة بالإدارة و القيادة و التكنولوچيا والتنمية.





برنامج القيادة للتنفيذيين للأفارقةتم تصميم برنامج القيادة للتنفيذيين العاملين بالحكومات الإفريقية من منطلق أن التغيير و نهضة الحكومات لا يأتي إلا بتأهيل العاملين بها، وتسليحهم بمهارات القيادة والإدارة؛ لتتحول الهيئات الحكومية إلى مؤسسات مؤثرة وداعمة، ومنبرًا للقضاء على البيروقراطية والفساد.





و يرصد ”الخليج 365” شروط الالتحاق:

• أن يكون الملتحق فى الفئة العمرية من 30 إلى 45 عاما.

• يعمل بوظيفة تنفيذية بإحدى الحكومات الإفريقية.