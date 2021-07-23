شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مهام المجلس القومى للصحة النفسية؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون علاج المريض النفسى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أومن ينيبه، وحددت المادة 7 من القانون مهام المجلس كما يلى:

‏1-‏ وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق ‏وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير ‏دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏

‏2-‏ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى ‏النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات ‏والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.‏

‏3-‏ البت فى التظلمات من قرارات المجالس ‏الإقليمية للصحة النفسية.‏

‏4-‏ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة ‏الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص ‏عليها فى المادة (2) من هذا القانون ‏وتجديده أو إلغاؤه. ‏

5 - يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء ‏المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى ‏عند اللزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏