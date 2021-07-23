شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبطال مجلس قيادة ثورة 23 يوليو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الجمعة، الذكرى الـ69 على اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، وذلك عندما قرر الضباط الأحرار أن يغيروا تاريخ مصر، فخرجوا فى ثورة باركها الشعب بعد ذلك.

تنظيم الضباط الأحرار الذى كان أبرز رجاله هو جمال عبد الناصر، وقد تمكن هذا التنظيم فى 23 يوليو من عام 1952 من القيام بثورة أطاحت بالملكية بعيدا، وأدخلت مصر فى دائرة أخرى مهمة هى "الجمهورية".

يستعرض الإنفوجراف التالى، أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة، والذين تقدموا بكل بسالة ليحققوا أهدافهم التى تهتم بالشعب والجماهير وتحقق أهدافا تعمل على بناء المجتمع المصرى.