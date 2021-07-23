"الحقوني محمود مخبي سكينة".. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طبيبة الدقهلية ضحية زوجها- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قالت منيرة يوسف سليمان، عمة الطبيبة ياسمين حسن يوسف، 26 عامًا، التي لقيت حتفها قتلًا على يد زوجها طبيب الأسنان بـ 11 طعنة في الدقهلية، ثالث أيام عيد الأضحى، أن ابنة شقيقها تواصلت مع والدتها منذ فترة، وأكدت لها أنه يخبئ سكين وأنها تخشى أن يقتلها.

وأضافت عمة الضحية فى بث مباشر لموقع "الخليج 365" مع أسرة الضحية بمنزلهم بقرية شاوة التابعة لمدينة المنصورة، أن المتهم "محمود"، 29 عامًا معيد بإحدى كليات طب الفم والأسنان بجامعة خاصة، ميسور الحال ويمتلك عيادتين ولكنه كان شديد البخل، وكانت والدة الضحية ترسل لها الطعام وما تحتاجه من متعلقات خاصة بالمنزل بصفة يومية بواسطة سائق توك توك من القرية

وأكدت العمة، أن الضحية تزوجت منذ أكثر من 3 أعوام وأنجبت 3 أبناء "طفلين توأم وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وحضرت ليلة الوقفة لتهنئة والدتها بعيد الأضحى، وأخبرت أمها أنها تعاني بسبب بخل زوجها.

فيما أكد المهندس إبراهيم يوسف، عم الضحية، أنه تدخل للصلح أكثر من مرة بين ابنة شقيقه وزوجها، ولم يتوقع أن تصل الخلافات إلى القتل، مشيرًا إلى أن "ياسمين" تركت منزل الزوجية بعد 6 أشهر من الزواج نتيجة خلافات حول مصروف المنزل.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالدقهلية تكثف من جهودها لضبط طبيب أسنان بعد ان أمرت النيابة العامة بسرعة ضبطه واحضاره وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ودفن الجثمان.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء محمود سليم وكريم عماد حمدي، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26عامًا، نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالإمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وحرر محضر بالواقعة، رقم ٤٧٩٦ اداري لسنة ٢٠٢١ لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة طعنات.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء محمود سليم وكريم عماد حمدي، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 عامًا، نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، وفر هاربًا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثره الأخير بالإمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وحرر محضر بالواقعة، رقم ٤٧٩٦ إداري لسنة ٢٠٢١ لاتخاذ الإجراءات القانونية.