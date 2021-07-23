واشنطن تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قررت الولايات المتحدة شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاح (فايزر-بايونتك) لتوسيع إجمالي الطلب من شركة (فايزر) إلى 500 مليون جرعة، حيث يستعد المسؤولون للمرحلة التالية من اللقاحات، التي تشمل الأطفال دون سن 12 وجرعات التعزيز المحتملة.

وقال مسؤول في إدارة بايدن مطلع على العقد مع (فايزر)- رفض الكشف عن هويته- إن الحكومة ستشتري 200 مليون جرعة من لقاح (فايزر-بايونتك)؛ للاستعداد لاحتياجات التطعيم المستقبلية، بما في ذلك اللقاحات للأطفال دون سن 12 عامًا وجرعات التعزيز المحتملة إذا أظهرت الدراسات أنها ضرورية"، بحسب صحيفة (فاينانشال تايمز).

من جهته، أكد ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة (فايزر)، اليوم، إن الشراء الإضافي سيمكن "الوصول الواسع" إلى اللقاحات في الولايات المتحدة.

وقال بورلا إنه بصفتنا شريكًا طويل الأمد لحكومة الولايات المتحدة في مكافحة هذا الوباء، فنحن فخورون بتأثير جهود التطعيم في جميع أنحاء البلاد، لقد كانت اللقاحات وستظل ضرورية لحماية الأرواح من هذا المرض المدمر".