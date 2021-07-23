فرنسا تدعو إلى «التيقظ» بعد تهديدات من «القاعدة»

ابوظبي - سيف اليزيد - طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، اليوم الجمعة، من حكام المناطق «التيقظ» هذا الصيف في مواجهة التهديدات الإرهابية، بعدما نشر تنظيم القاعدة الإرهابي شريطاً مصوراً قبل أيام.

وبثّ التنظيم في 15 يوليو الجاري مقطع فيديو هاجم فيه فرنسا بشدة، داعياً إلى استهداف مصالحها.

وفي مذكرة وجّهها الأربعاء إلى حكام المناطق واطلعت فرانس برس على نسخة منها، وصف دارمانان مضمون الشريط بـ«الخبيث»، داعياً إياهم إلى الحفاظ على «مستوى عال» من تدابير اليقظة في يوليو وأغسطس خصوصاً مع «الاستئناف الجزئي للنشاطات الاقتصادية والثقافية».

ودعا وزير الداخلية الفرنسي إلى اليقظة مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر 2015 (خصوصاً قاعة باتاكلان واستاد دو فرانس) المقررة في سبتمبر، لافتاً إلى أن تعليمات جديدة بشأن السلامة ستوجّه في مرحلة لاحقة بهذا الصدد.