هذا هو موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كوفيد-19 في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 07:26 مساءً - منذ 3 ساعات

قد لا تحدث العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا حتى عام 2022 ، أو ربما حتى 2023 بحسب رئيس المجلس العلمي الفرنسي، جان فرانسوا ديلفريسي.

وأضاف ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية شهر أغسطس القادم.

وكان ديلفريسي قد قال أمس الخميس إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.