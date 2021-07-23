شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسا" تطور نظاما يعمل على حماية "الغابات" من الانكماش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طور فريق بحثي تقوده وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) نظاما "فريدا" لتتبع إزالة الغابات بواسطة الأقمار الاصطناعية، حيث يأمل الفريق أن يؤدي النظام إلى تجنب وصول أدغال العالم الآخذة في الانكماش إلى نقطة حرجة.

وتتمثل الخطة في وضع "مؤشر الضعف المداري" الجديد لتعزيز "الإنذار المبكر" بشأن الغابات المطيرة التي تواجه الدمار.

ووفقا لساسان ساتشي من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، فإن "الجفاف المتكرر وارتفاع درجة الحرارة ومواسم الجفاف الأطول، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في العقدين الماضيين، كل هذه العوامل دفعت الغابات المطيرة الاستوائية إلى نقطة حرجة".

ولتجاوز "العقبات" الناجمة عن الاعتماد على البيانات المحلية، يستخدم النظام الجديد عمليات الرصد عن طريق الأقمار الاصطناعية من العقود الأخيرة لتسهيل الصورة الأكبر حول "كيف وأين يمكن الوصول إلى نقاط التحول".