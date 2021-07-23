شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض عقوبات انتقامية على أمريكيين بينهم وزير سابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصين اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على أفراد أمريكيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، ردا على العقوبات الأمريكية على مسؤولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هونج كونج.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذا لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو حزيران، وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

كما فرضت الصين عقوبات على رؤساء حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونجرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأمريكية الصينية، والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونج كونج الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.