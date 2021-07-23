شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة "دلتا" تهيمن على 19 بلدا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومقره ستوكهولم، والمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، ومقره كوبنهاجن اليوم الجمعة، أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد19-) شديدة العدوى باتت تهيمن الآن على أجزاء كبيرة من أوروبا.

وأظهرت البيانات التي تم جمعها بين 28 حزيران/يونيو و11 يوليو أن سلالة دلتا تجتاح 19 من بين 28 دولة مع معلومات كافية.

وبلغ متوسط نسبة حالات دلتا التي جرى تحليلها في هذه البلدان الـ 19 ، 3ر68 %، في حين بلغ متوسط نسبة حالات سلالة ألفا التي كانت مهيمنة سابقا 3ر22 %.

وتم بالفعل الكشف عن سلالة دلتا في جميع البلدان الأوروبية تقريبا، وسوف تستمر في الانتشار لتحل محل السلالات الأخرى ما لم يظهر فيروس جديد.

ووفقا للاتجاهات الحالية، ستصبح سلالة دلتا هي المهيمنة في جميع أنحاء العالم في غضون الأشهر المقبلة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج: "نحن بعيدون كل البعد عن نهاية قريبة للجائحة، وللأسف نشهد في العديد من البلدان في منطقتنا ارتفاعا كبيرا في الحالات المرتبطة بانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى".

وأضاف قائلاً "والخبر السار هو أن البيانات تظهر بوضوح أن تلقي سلسلة تطعيم كاملة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض الشديد والوفاة. لذا يجب الاستجابة لنداء التطعيم".