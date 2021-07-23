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مصرع 36 شخصاً في انزلاق أرضي بالهند

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 36 شخصاً في انزلاق أرضي بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 36 شخصا مصرعهم وفُقِد العشرات جراء حوادث انزلاق للتربة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت غربي الهند .

وقال مسؤول بالمنطقة في تصريح صحفي اليوم: وقعت ثلاثة انزلاقات للتربة في منطقة ريغاد الخميس نتج عنها مقتل 36 شخصا ، مشيراً إلى أن هطول الأمطار المستمر وبغزارة أدى إلى عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا التي تضم العاصمة الاقتصادية بومباي .

وأضاف قائلا: إن ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصا ما زالوا محاصرين ونحاول إنقاذهم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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