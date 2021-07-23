شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 36 شخصاً في انزلاق أرضي بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 36 شخصا مصرعهم وفُقِد العشرات جراء حوادث انزلاق للتربة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت غربي الهند .

وقال مسؤول بالمنطقة في تصريح صحفي اليوم: وقعت ثلاثة انزلاقات للتربة في منطقة ريغاد الخميس نتج عنها مقتل 36 شخصا ، مشيراً إلى أن هطول الأمطار المستمر وبغزارة أدى إلى عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا التي تضم العاصمة الاقتصادية بومباي .

وأضاف قائلا: إن ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصا ما زالوا محاصرين ونحاول إنقاذهم .