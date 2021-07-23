مصحة نفسية.. مصير منفذ اعتداءات داعشية في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة ألمانية، الجمعة، بسجن مناصر لتنظيم داعش الإرهابي 9 أعوام ونصف وإيداعه بمصحة نفسية لارتكابه سلسلة عمليات حرق متعمدة.

وأقر المتهم الذي تم التعريف عنه بأنه الألماني "محرم د." بتنفيذ اعتداءات ضد متاجر ومسجد في بلدة فالدكرايبورغ في أبريل/نيسان عام 2020.

وتوصلت المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ إلى أن الشاب البالغ 27 عاما مذنب بتهمة الحرق العمد، إضافة إلى 31 محاولة قتل والتخطيط لمزيد من الاعتداءات بمسدس ومتفجرات.

كما خلصت المحكمة إلى أن "محرم د." يعاني من انفصام الشخصية وأمرت بإيداعه مستشفى للأمراض النفسية قبل أن يبدأ بقضاء فترة عقوبته.

وقال القاضي يوخن بوزل: "لولا مرض انفصام الشخصية، فإن الاعتداءات التي ارتكبها المتهم لم تكن لتحدث".

وأضاف أنها لم تكن لتحدث أيضا لولا جنوح المتهم السريع إلى التطرف.

وأخطر اعتداء نفذه المتهم كان إضرام النيران في متجر ليلا، مهددا حياة 26 شخصا يقطنون نفس المبنى.

واستهدف المتهم أيضا صالونا لتزيين الشعر ومطعمي كباب وبيتزا ومسجدا محليا، لكن دون وقوع إصابات.

و"محرم د." من أصول كردية، واعتقل في مايو/أيار من العام الماضي، واعترف خلال محاكمته بأنه خطط لمهاجمة مساجد أخرى وقنصلية بميونيخ.

وارتكب أشخاص مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي هجمات عدة عنيفة في ألمانيا في السنوات الأخيرة، وكان أشدها عملية دهس في سوق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر/كانون الأول 2016 أسفر عن مقتل 12 شخصا.