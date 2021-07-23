جثمان رئيس هايتي المغتال يوارى الثرى وسط توترات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمل عسكريون جثمان رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس في جنازته، الجمعة، بعد أسبوعين من اغتياله في منزله بواقعة لا يزال يكتنفها الغموض.

ونُكس العلم الوطني أثناء الجنازة، وحضرت شخصيات عامة من أنحاء الأمريكتين إلى مدينة كيب هايتيان لتأبين مويس وانضموا إلى جموع المعزيين الذين شاركوا في سلسلة من مراسم التأبين هذا الأسبوع.

وقُتل مويس بالرصاص في منزله في بورت أو برنس، مساء السادس من يوليو/تموز، مما أدى لأزمة سياسية في البلاد التي تعاني بالفعل بسبب الفقر والبطالة.





وخلال الجنازة، لجأ الوفد الأمريكي ووفود أجنبية إلى مركباتهم للحماية إثر تقارير عن إطلاق نار واستخدام قنابل الغاز للسيطرة على الحشود في احتجاجات وقعت خارج مقر جنازة رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس يوم الجمعة.

وقال شهود من "رويترز" إنهم "شموا رائحة الغاز وسمعوا انفجارات يُعتقد أنها دوي طلقات رصاص".

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين أو السلطات.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الشخصيات الأجنبية التي تحضر الجنازة معرضة للخطر.



وافتتحت فرقة موسيقية نحاسية وكورال كنسي مراسم الجنازة قبل تلك الاضطرابات بدقائق، بحضور زوجة الرئيس الراحل.



وتخلل المراسم هتافات غاضبة من محتجين من أنصار الرئيس الراحل الذين اتهموا السلطات بالمسؤولية عن مقتل مويس.



وتقدمت الوفد الأمريكي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة.



واستقبل محتجون المسؤولين من هايتي لدى وصولهم للجنازة بهتافات غاضبة.

ووصف محتج قائد الشرطة بأنه "مجرم" وتساءل آخر "لماذا لديكم الآن كل هذه الإجراءات الأمنية .. وأين كانت الشرطة يوم اغتيال الرئيس؟".



ونظم محتجون غاضبون من أنصار مويس احتجاجات في مسقط رأسه لليوم الثاني على التوالي، الخميس، بينما انشغل العمال بالإعداد للجنازة.

وفي أنحاء أخرى من المدينة، أضرم المحتجون النار في الإطارات وأغلقوا الطرق بعد ظهر الخميس.

وفشل مويس في التصدي لعنف العصابات الذي زاد أثناء حكمه، وواجه موجات من احتجاجات الشوارع على مزاعم فساد وسوء إدارته للاقتصاد.





ويشعر المحتجون في كيب هايتيان بالغضب بسبب الأسئلة الكثيرة المتروكة دون حل في جريمة الاغتيال التي تقول الحكومة إن من نفذها هو فريق من المرتزقة معظمهم كولومبيون.