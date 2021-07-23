شكرا لقرائتكم على متنه 45 شخصاً.. غرق مركب مهاجرين قبالة تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرق مركب مهاجرين على متنه 45 شخصاً قبالة سواحل جنوب غربي تركيا فيما بدأ خفر السواحل عملية بحث وإنقاذ، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة.

وتقوم قوة خفر السواحل بالبحث عن المركب المفقود، بحسب بيان للوزارة، "بعد تلقي معلومة" عن غرقه الخميس على بعد 260 كلم قبالة ساحل بلدة كاش السياحية، وفق فرانس برس.

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إلى ذلك لم ترد معلومات فورية حول جنسية المهاجرين.

وكثيراً ما يلجأ المهاجرون غير الشرعيين إلى الانطلاق من تركيا للوصول إلى دول مزدهرة في الاتحاد الأوروبي، غالباً عبر اليونان.

كما يعتمد كثيرون على مهربين ويجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب مكتظة.

وفي 2016، عقدت تركيا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يقضي بوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.