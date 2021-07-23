شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الفيضانات بالصين إلى 56 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات العارمة التي ضربت مقاطعة تشنجتشو الصينية إلى 56 وفاة.

وأفاد التليفزيون الصيني اليوم الجمعة بأن حجم الأضرار يُقدر بما يعادل أكثر من 4ر9 مليارات دولار.

وبالإضافة لذلك، حذر مكتب الأرصاد الجوية في بكين من استمرار الأمطار الغزيرة في إقليم هينان بوسط الصين وعاصمته جونجو.

يشار إلى أن الإعصار إن-فا الذي يقترب حاليا من الساحل الشرقي الصيني ويؤثر أيضا على الطقس على نحو أعمق داخل اليابسة ، هو المسؤول عن الأمطار الغزيرة.

وتتحرك العاصفة باتجاه شمال غرب بسرعة 15 كيلومترا في الساعة وتكسب قوة. ومن المتوقع أن يبلغ الإعصار ،وهو السادس العام الجاري، اليابسة في ساحل إقليمي تشجيانج وفوجيان يوم الأحد.