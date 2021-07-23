شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 66 وفاة و8905 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 66 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 18 ألفا و 167حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 8905 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و535الفا و848 اصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 8205 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و394آلفا و536حالة.