بحث الأمن والمناخ.. بلينكن يزور الهند والكويت الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الهند الأسبوع المقبل، في أول زيارة له للحليف المهم بآسيا.

وسيزور بلينكن كذلك الكويت وسيلتقي بكبار المسؤولين هناك في نهاية جولته التي تستمر من 26 حتى 29 يوليو/تموز.

وفي نيودلهي، سيلتقي بلينكن، الأربعاء المقبل، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار.

وذكر بيان أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال "الحوار بين منطقتي المحيطين الهندي والهادي والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة والقيم الديمقراطية المشتركة ومعالجة أزمة المناخ".