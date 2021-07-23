خسائر حوثية كبيرة في هجوم فاشل على حدود يافع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت المقاومة الجنوبية في اليمن، اليوم الجمعة، لهجوم شنته مليشيا الحوثي على الجبال المطلة على يافع.

وحاولت مليشيا الحوثي اليوم التسلل إلى منطقة الهضبة جبال العرقة، المطلة على مناطق يافع، غير أنها اصطدمت بمقاومة شرسه أجبرتها على الفرار.

وأعلنت قوات الدعم والإسناد تصدي قوات اللواء الرابع لهجوم شنته المليشيا على المناطق الحدودية بين البيضاء ويافع وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة.

وأفاد بيان لقوات الدعم والإسناد أنه تم قتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية واغتنام أطقم وآليات عسكرية تابعة للعناصر المهاجمة، فيما قتل أحد جنود اللواء الرابع دعم وإسناد.

وتداعت مجاميع قبلية وكتائب عسكرية من يافع إلى خطوط المواجهات لتأمين مناطق التماس على الحدود بين البيضاء ويافع.

وزحفت مليشيا الحوثي نحو الحدود مع مناطق يافع الجنوبية بعد سيطرتها على مواقع كانت تتموضع فيها قوات المقاومة الشعبيه في البيضاء سابقا.

