شكرا لقرائتكم ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل علاقات التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان كذلك، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

مادة اعلانية

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.



نفتالي بينيت

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية افتتحت في 29 يونيو الماضي، سفارتها في الإمارات، مؤكدة أن تلك الخطوة "ستقوي علاقة تل أبيب مع الإمارات".

وكان وزير الخارجية يائير لابيد قد زار الإمارات في ذات اليوم، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع الطرفين "اتفاقيات إبراهيم".