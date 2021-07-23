شكرا لقرائتكم تونس.. إصابة 3 آلاف طفل بكورونا خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس جمعية طب الأطفال في تونس الدكتور محمد الدوعاجي، أنه تم تسجيل إصابة حوالي 3 آلاف طفل بفيروس كورونا خلال أسبوع، مشدداً على ضرورة عدم تقبيل الأطفال والرضع وعدم القيام بزيارات التهنئة عند الولادة.

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وأوضح أن سلالة دلتا الموجودة حالياً في تونس تتميز بالسرعة الكبيرة في الانتشار في صفوف الكبار كما في صفوف الأطفال، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، الخميس.

وكان رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي، أكد أن التجاذبات السياسية ساهمت في تفشي فيروس كورونا في البلاد.

مصابة بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة سوسة التونسية - فرانس برس

وقال العياشي زمال لـ "العربية/الحدث"، إن مواجهة الجائحة تأثرت سلباً بالأزمة السياسية داخل البلاد، مضيفاً "هناك إخفاق كبير في التعامل مع أزمة الوباء".

كما أوضح أن البنية التحتية الصحية في تونس مهترئة، مؤكداً أن فتح الحدود دون اتخاذ إجراءات احترازية كان خطأ جسيما.

وتعيش تونس وضعا صحيا حرجا تحت وقع الموجة الرابعة من الوباء التي ضربت البلاد منذ أسابيع، حيث سجلت أرقاما قياسية في أعداد الإصابات والوفيات اليومية، وصلت أمس إلى أكثر من 6000 حالة إصابة، و177 وفاة، وهو رقم قياسي لم تشهده البلاد منذ دخول الوباء العام الماضي، وسط بطء في طرح التلقيح.