شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مستقبل وطن يسلم جندى العلمين عقد مكتبة متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أهدى حزب مستقبل وطن، المجند أيمن قنديل، الذي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء جولته في منطقة العلمين وأجرى معه حواراً ووجه بتنفيذ طلباته، عقد ملكية مكتبة متكاملة، ضمن مبادرة "هدية الرئيس".

وأعرب المجند أيمن عن سعادته قائلا:" ألف شكر يا أفندم، ودى مش حاجة مش جديدة على حضرتك انك تقف سند الشباب، ألف شكر وربنا يوفقك".

كما أعرب والديه عن سعادتهما موجيهن الشكر للقيادة السياسية.