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لخريجى الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

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القاهرة - سامية سيد - يبحث عدد كبير من خريجى كليات الحقوق بالجامعات المصرية عن الأوراق المطلوبة للقيد بجداول نقابة المحامين و شروط القبول، حيث يتم قيدهم بالجداول العام، و يرصد ”الخليج 365” الأوراق المطلوبة كالاتى :

 

- طلب التحاق من النقابة العامة أو النقابة الفرعية

- شهادة ميلاد كمبيوتر

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة المحامين

-شهادة حسن سير و سلوك مرفقة بطلب الالتحاق 

-شهادة التخرج

-شهادة المعاملة العسكرية

-شهادة خبرة من مكتب المحامى المتدرب لديه المتقدم

 - 6 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى

-نموذج 111 كشف طبى

-شهادة تحركات من ادارة الجوازات

-دفع الرسوم المحددة بالنقابة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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