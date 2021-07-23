شكرا لقرائتكم خبر عن لخريجى الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عدد كبير من خريجى كليات الحقوق بالجامعات المصرية عن الأوراق المطلوبة للقيد بجداول نقابة المحامين و شروط القبول، حيث يتم قيدهم بالجداول العام، و يرصد ”الخليج 365” الأوراق المطلوبة كالاتى :

- طلب التحاق من النقابة العامة أو النقابة الفرعية

- شهادة ميلاد كمبيوتر

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة المحامين

-شهادة حسن سير و سلوك مرفقة بطلب الالتحاق

-شهادة التخرج

-شهادة المعاملة العسكرية

-شهادة خبرة من مكتب المحامى المتدرب لديه المتقدم

- 6 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى

-نموذج 111 كشف طبى

-شهادة تحركات من ادارة الجوازات

-دفع الرسوم المحددة بالنقابة