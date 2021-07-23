محافظ المنيا: انتظام سير العمل بمواقف السيارات ولا زيادة في الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وكلف المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وإدارة المواقف، لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ولضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد المحافظ، المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (086 2342200 - 086 232320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.