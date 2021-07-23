بعد زيادة أسعار البنزين.. حملات من "التموين والمرور" لمنع التلاعب في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية فى بيان لها اليوم، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل السرفيس والأجرة بين المحافظات والمراكز والمدن وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقلية، الدكتور انتشار حملات من الرقابة وإدارات التموين المختلفة بالتنسيق مع إدارة المواقف ومباحث المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع قيمة تعريفة الركوب.

جاء ذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا /لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا/لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.