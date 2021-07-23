صور.. خطبة نائب محافظ الدقهلية على النائبة مي كرم جبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

احتفل الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، مساء أمس بخطبته النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب ونجلة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى حفل أسري ضم العائلتين.

وحصل "الخليج 365" على صور لحفل الخطوبة والذي أقيم أمس بعد أن نشرت عضو مجلس النواب، عبر صفحتها الرسمية، عددًا من صور الخطوبة التي تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشغل “الشيخ" منصب المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، وشارك في العديد من الأنشطة السياسية والمجتمعية الداعمة لتمكين الشباب ورفع وعيهم بالإضافة الى عمله صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومديرا لمكتب جريدة الوطن بمحافظة الاسكندرية.

وشغل الشيخ منصب نائب محافظ الدقهلية بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 27 نوفمبر عام 2019 حتى الوقت الحالي.