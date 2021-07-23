ضبط 2.3 طن بنزين وسولار في محطات وقود مخالفة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن مديرية التموين شنت حملات رقابية تمكنت من خلالها من ضبط ٢ طن و٣٧٠ لتر بنزين وسولار بمحطات وقود مخالفة.

أوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير الإدارة قامت بالمرور على محطات الوقود للوقوف على مدى التزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينية، ما أسفر عن تحرير المحضر ضد صاحبة محطة بنزين بدون ترخيص، والتحفظ على طن بنزين 80 ونصف طن سولار.

كما ضبطت إدارة تموين ههيا أحد المواطنين بقرية التل اﻷحمر يقوم بتشغيل وإدارة طلمبة رصيف داخل محل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرر له محضر، والتحفظ على 200 لتر بنزين 80، و170 لتر سولار.

وأضافت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين الحسينية شنت حملة تفتيشية على محطات البترول غير المرخصة، وجرى ضبط أحد المواطنين بقرية بحر البقر، قام بإنشاء وإدارة محطة تموين سيارات بدون ترخيص، وضبط 500 لتر سولار مدعم من قبل الدولة.

كما جرى تحرير محضر آخر ضد أحد المواطنين المخالفين بقرية قصاصين الشرق مركز الحسينية، صاحب محطة تموين سيارات لعدم إعلانه عن الأسعار.