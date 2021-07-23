بعد حريق هائل.. انهيار منزل في بين السرايات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا شبَّ في منزل بمنطقة بين السرايات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا باندلاع حريق هائل داخل منزل بمنطقة بين السرايات.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد للسيطرة على الحريق.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات الماورة، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

ونتج عن الحريق انهيار المنزل، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.