مدير وكالة الإستخبارات الأمريكيّة : لم نتوصّل بعد إلى إستنتاجٍ حول منشأ فيروس "كورونا" المستجدّ

اسماعيل عبد الحي - أكد مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، ويليام بيرنز أن سلطات بلاده لم تتوصل بعد إلى أي إستنتاج نهائي حول منشأ فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال بيرنز في حديث لإذاعة "NPR" أمس الخميس: "الرد الصريح يكمن في أنه لا يمكننا اليوم عرض أي إستنتاج نهائي حول ما إذا ظهر الفيروس بسبب حدث طارئ في مختبر أو عبر الإنتقال الطبيعي من حيوان مصاب إلى البشر، لكننا نعمل بشكل دؤوب على ذلك".

وأشار إلى أن "الحكومة الصينية لم تظهر في البداية شفافية في هذا الأمر ولم تتعاون مع تحقيق منظمة الصحة العالمية بشكل كامل"، معتبرا أنه من الممكن أن المجتمع الدولي لن يتمكن أبدا من كشف منشأ الفيروس.

وسبق أن أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس أن المنظمة تستعد لمرحلة ثانية من دراسة منشأ فيروس "SARS-CoV-2"، مشيرا إلى أنها تتوقع شفافية من سلطات الصين التي رفضت بدورها إتباع هذه الخطة، قائلة إنها تتضمن "صيغا لا تحترم العلم والمنطق السليم".

المصدر: "NPR" + وكالات