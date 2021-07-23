أمريكا / إطلاق نارٍ قرب البيت الأبيض وإصابة شخصَيْن

اسماعيل عبد الحي - أفادت الشرطة الأمريكية بإصابة شخصين إثنين جراء حادث إطلاق نار وقع أمس، الخميس 22 جويلية 2021، على بعد كيلومترين من البيت الأبيض في واشنطن.

وقال مكتب العلاقات العامة لشرطة واشنطن "تم إرسال مصابين إلى المستشفيات المحلية".

وأضاف أن الحادث وقع في الساعة 20:00 تقريبا مساء أمس الخميس، بالتوقيت المحلي، على مفترق شارع 14 وشارع ريغز، مشيرا إلى أن الشرطة لم تحتجز أحدا بعد.

وتقوم الشرطة حاليا بالبحث عن المشبته به في إطلاق النار، وهو رجل يرتدي سترة صفراء، على متن سيارة سوداء بأرقام محلية، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

وكتب شهود عيان في شبكات التواصل الإجتماعي أنهم سمعوا ما بين 20 و30 طلقة.

ويقع المفترق المذكور في حي مزدحم بواشنطن على بعد كيلومترين من البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار أكثر من مرة إلى أن جائحة "العنف المسلح" تجتاح الولايات المتحدة.

وقال أمس الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية يرتفع بغض النظر عن إنخفاض العدد الإجمالي للجرائم في البلاد.