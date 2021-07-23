إيطاليا / وصول 113 مهاجراً إلى لامبيدوزا ليلة أمس

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول ما مجموعه 113 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليل، حيث استؤنفت تدفقات الهجرة بعد أسبوع من التوقف بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “عند حوالي منتصف الليل، قامت دورية تابعة لقوات الشرطة المالية بتعقب 5 مهاجرين على الشاطئ في منطقة بورتو نوفو، من بينهم امرأة، كانوا قد رسوا على ساحل الجزيرة على الأرجح على متن قارب مطاطي تم تتبعه حتى شاطئ كالا كروتشي”.

وتابعت: “لكن بعد فترة وجيزة، أوقف رجال الشرطة 61 شخصًا في منطقة شاتو بيرسو، ومن بينهم امرأة، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، والذين كانوا قد رسوا هم أيضًا بشكل مستقل”.

وذكرت المصادر الأمنية أن الرسو الثالث “كان على بعد حوالي 1.5 ميل جنوب الجزيرة، حيث اعترض رجال الشرطة المالية قاربًا صغيرًا يحمل على متنه 14 تونسيًا، جميعهم رجال، بينما تم نقل 15 آخرين، قادمين من تونس أيضًا، إلى رصيف فافالورو، من قبل رجال الشرطة المالية بعد اعتراضها على بعد حوالي ميلين”.

وأشارت المصادر إلى أنه “عند حوالي الساعة 5 صباحًا، كان هناك هبوط مستقل آخر، فقد تم تعقب 18 شخصًا، من بينهم امرأة وقاصر، في شارع بونينتي من قبل عناصر الدرك (كارابينييري)، ولم يتم العثور على القارب الذي كانوا يستقلونه”.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إنه “بالنسبة للجميع، تم ترتيب عملية النقل من قبل محافظة أغريجينتو إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي يوجد فيها بعد وصول آخر الوافدين حوالي 770 ضيفًا مقابل سعة 250 محل”، بعد أن “وصل ما يقرب الـ500 مهاجر إلى الجزيرة أمس”.

وكالة "آكي"