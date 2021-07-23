بقعة نفطية تلوث ساحل عدن بعد غرق ناقلة

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربه لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إنه تم إبلاغ السلطات الأسبوع الفائت بخطر غرق الناقلة "ديا" المليئة بالمياه.
من جهته، أوضح مسؤول في ميناء عدن أن الأضرار تمتد على طول حوالى 20 كلم، وذلك ردا على سؤال حول الحادث الذي وقع قبل نحو أسبوع من دون أن تتم الاشارة إليه عند وقوعه.
ونقلت سبأ عن تقرير أولي للحكومة أن الأضرار تمتد حتى محمية الحسوة.
وأورد المسؤول في الميناء أن هذه الناقلة موجودة منذ العام 2014 في ميناء البريقة وكان تحوي مادة الديزل. وإضافة اليها، ثمة نحو عشر سفن متهالكة موجودة في موانئ عدن بحسب المصدر نفسه.
وعلى الساحل الغربي، تثير الناقلة "صافر" التي تحوي 1,1 مليون برميل من النفط الخام قلق الحكومة اليمنية والأمم المتحدة. وهي موجودة منذ 2015 في البحر الأحمر على بعد حوالي ستين كلم من الساحل في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. وحذرت منظمة غرينبيس أن هذه الناقلة قد "تنفجر" في أي لحظة.
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