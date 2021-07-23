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احتجاجات في إيطاليا ضد "الجواز الأخضر"

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الدمام - شريف احمد - تظاهر معارضون لما يسمى بـ"جواز المرور الأخضر" ضد قواعد أكثر صرامة لدخول المطاعم والحانات، التي تم فرضها ، بسبب جائحة فيروس .

وقالت تقارير إعلامية إن حوالي ألفي شخص احتشدوا في مسيرة في مدينة "تورينو" شمال البلاد، الليلة الماضية.

وتعرف أيضا بشهادة الرقمية للإتحاد الأوروبي أيضا بجواز المرور الأخضر في إيطاليا.

وجاء الاحتجاج في أعقاب قرار صادر عن حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي بتشديد قواعد فيروس كورونا، بسبب ارتفاع معدلات العدوى.

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MO Nasa

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