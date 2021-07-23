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الصحة تعلن الموقف الوبائي و تسجل ارتفاعا باصابات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "كوادرها الصحية سجلت 8905 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت، أن "مجموع الوفيات اليومية بلغ 66 حالة، فضلا عن شفاء 8205 مصاب".


واشارت الوزارة الى، ان "مجموع من تلقوا اللقاح بلغ 41621 خلال يوم واحد".

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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