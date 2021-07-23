كركوك.. تدمير وكر تابع لعصابات داعش الارهابية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تدمير وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية المهزومة في محافظة كركوك .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بالاستمرار في ملاحقة بقايا العصابات الارهابية المهزومة ضمن قاطع عمليات كركوك، قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة تنفذ واجب دهم وتفتيش في منطقة "العواشرة" والمبازل القريبة جنوب غرب محافظة كركوك".