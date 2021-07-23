نائب يطالب الكاظمي بالتريث في قرار سحب الجيش من المدائن

وقال النائب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه طالب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالتريث وعدم إستبدال القوات الأمنية الماسكة لملف قضاء المدائن في الوقت الحالي بقوات أخرى بديلة وذلك للوضع الأمني المستقر والجيد منذ سنوات عديدة وحصول الإنسجام الكبير بين المواطنين وابناء القوات العسكرية الابطال وعدم وجود أي خروقات أمنية تذكر ".واضاف البيان ان " الجنابي اشاد بالألتزام الشديد في تطبيق القانون من قبل القوات الأمنية في مختلف مناطق القضاء وكذلك التعاون الكبير بين الأهالي والجيش من أجل الأستمرار والمحافظة على الاستقرار الأمني الواضح في القضاء والذي أنعكس بصورة إيجابية على مختلف نواحي الحياة في القضاء والذي يعتبر سلة بغداد الخضراء وخاصرتها الأمنية المهمة".

واشار الجنابي الى إنه "من الممكن جدا إستبعاد هذه المنطقة من القرارات التي أتخذت أخيرا من قبل القيادة العسكرية بعد حصول التفجير الإجرامي في مدينة الصدر والذي راح ضحيته عشرات الشهداء الأبرياء".