النائب محمد عبد العزيز: 23 يوليو صفحة خالدة فى تاريخ الوطن بتحقيق الاستقلال والعدالة

القاهرة - سامية سيد -

توجه النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952م الـ 69، مشددا أن تلك الثورة تعد صفحة خالدة في تاريخ الوطن، وتمكنت بفضل وحدة الشعب والجيش من تحقيق الكثير والكثير من أهداف النضال الوطني.

ولفت "عبد العزيز "، إلى أن ثورة 23 يوليو بقيادة قائدها الزعيم الوطني الراحل جمال عبد الناصر، نجحت فى تحقيق الاستقلال بعد احتلال دام 74 عاما، وانطلقت في تأسيس الجمهورية وتأميم قناة السويس وتحقيق الإصلاح الزراعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومجانية التعليم والتوجه نحو التصنيع ودعم استقلال القرار الوطني وبناء السد العالي.

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تلك الثورة الهامة فى تاريخ الدولة، جعلت لمصر دورا محوريا رائدا في الأمة العربية وعالميا في كتلة عدم الانحياز.