شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات المكثفة التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية في أجواء المدن والقرى اللبنانية، منتهكة قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني، اليوم، أنه تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات حربية إسرائيلية لسيادة الأجواء اللبنانية، تخللها تنفيذ طيران دائري من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل، مشيرا إلى أن تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.