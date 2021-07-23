طاجيكستان توافق على استقبال نحو 100 ألف لاجئ أفغاني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلنت طاجيكستان استعدادها لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ من أفغانستان عند الحاجة إلى ذلك، بحسب ما أعلن نائب رئيس لجنة الطوارئ الطاجيكية، إمام علي إبراهيم زود.

وقال: “يمكننا اليوم أن نستقبل ونرابط في الميادين العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الطاجيكية التي تقع بالقرب من الحدود الأفغانية نحو 100 ألف لاجئ من أفغانستان”.

وأضاف في الوقت ذاته أنه سيكون بإمكان بلاده استقبال مزيد من اللاجئين الأفغان عند الحاجة، مشيرا إلى أن الحكومة الطاجيكية تبحث حاليا مع المنظمات الدولية قدرة طاجيكستان في هذا المجال.

وأفاد أيضا بأن طاجيكستان قد استقبلت في يوليو الجاري أكثر من 1,5 ألف لاجئ أفغاني، متابعا أنه تم توفير لهم كل المستلزمات والغذاء والمياه والخيم. وقال إنهم كلهم عادوا فيما بعد إلى وطنهم على متن طائرات طاجيكية.