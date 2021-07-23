كيف علّق خامنئي على أحداث خوزستان عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، على الاحتجاجات في خوزستان، وذلك عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح ”بركت“ الإيراني المضاد لفيروس كورونا، الذي تلقى الجرعة الأولى من اللقاح نفسه في 25 يونيو الماضي.

وقال خامنئي: ”أبناء خوزستان عبروا عن عدم ارتياحهم فقط، ولا يمكن معاتبتهم على ذلك أبدًا“، مضيفًا: ”لو كانت التوصيات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في خوزستان، قد أوليت اهتمامًا، لما وصل حال أبناء هذه المحافظة إلى ما هو عليه الآن“.

وأوضح خامنئي في حديث للتلفزيون الحكومي: ”من المؤلم حقًا، أن نرى محافظة خوزستان بأهلها الأوفياء وإمكاناتها وقدراتها الطبيعية، أن يبلغ حال سكانها حد الانزعاج وعدم الارتياح“، مشيرًا إلى أن ”مشكلة المياه ليست مشكلة بسيطة، وعلى الحكومة المقبلة مواصلة العمل، لحل مشاكل محافظة خوزستان بشكل جدي“.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، خرج المتظاهرون الإيرانيون إلى شوارع محافظة خوزستان في مشهد غضب متكرر بالمنطقة ذات الأغلبية العربية، بسبب نقص المياه.

في المقابل، ردت السلطات الأمنية بحملة قمع بهدف إخماد هذه المظاهرات التي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة انتقالية استعدادا لتولي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، منصبه بصفة رسمية.