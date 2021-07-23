منظمة العفو الدولية تعلن مقتل 8 متظاهرين في احتجاجات خوزستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - يوليو - 2021 1:55 مساءً

مقتل ثمانية متظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة خوزستان جنوب إيران، بسبب أزمة المياه على مدى الأسبوع الماضي بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة في بيان لها نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، إن ”ثمانية أشخاص قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في خوزستان“، داعية السلطات الإيرانية إلى الكف عن استخدام الأسلحة والقوة ضد المتظاهرين.

كما طالبت المنظمة، بالإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية السجناء، مستشهدة بما قامت به القوات الأمنية والعسكرية في الآونة الأخيرة في عدة مدن في خوزستان، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم مراهق.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان، إن ”استخدام الذخائر ضد المتظاهرين العزل، تهديد خطير لحياتهم، وانتهاك خطير لالتزام الجمهورية الإسلامية بحماية الأرواح البشرية“.

ووصفت الطحاوي أفعالًا، مثل إطلاق النار واستخدام الغاز المسيل للدموع واحتجاز المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، بأنها ”مروعة“ و“غير قانونية“، مستشهدة بما قامت به السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، إذ لم يتم محاسبة أي مسؤول حينها، على الرغم من مقتل المئات من المحتجين.

كما دعت منظمة العفو الدولية، إلى وضع حد لتعطيل الإنترنت في خوزستان، وإلى ضمان حصول الضحايا على العلاج الطبي في المستشفيات، دون خوف من الاعتقال التعسفي.

وأمس الخميس، أصدرت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ بيانًا، انتقدت فيه قمع القوات العسكرية والأمنية للمتظاهرين في خوزستان، ودعت السلطات الإيرانية إلى التحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل، ومحاسبة الجناة.

وطالبت المنظمة الحكومة الإيرانية، بمعالجة المشكلة الخطيرة، لندرة المياه في البلاد على الفور.