شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعطل الإنترنت في «الأحواز» لإخماد «انتفاضة المياه» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تعطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، في جنوب غربي إيران وذلك مع استمرار الاحتجاجات بسبب شح المياه في الأحواز .
وقالت مجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت “نتبلوكس دوت كوم”، أن التأثيرات تمثل إغلاق شبه كامل للإنترنت سيحد من قدرة الجمهور من التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.
جدير بالذكر أن قطع الإنترنت ليس إجراء غريباً على إيران، فلطالما عمدت السلطات إلى مثل هذه الإجراءات لمواجهة السخط الشعبي في البلاد، ففي نوفمبر من عام 2019 أوقف النظام الإنترنت خلال الاحتجاجات على أسعار البنزين، كما شهدت البلاد حوادث كثيرة مشابهة.
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