التطبيعية تحدد موعد اجراء انتخابات رابطة الحكام

دعت الهيأة التطبيعية، اليوم الجمعة، حكام الدرجة الاولى والدوليين للحضور الى مقر اتحاد الكرة لاجراء انتخابات رابطة الحكام.

وقالت الرابطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة المشرفة على الانتخابات الحكام في الهيأة التطبيعية تدعو حكام الدرجة الأولى "العاملين وغير العاملين" والحكام الدوليين "العاملين وغير العاملين" وحكمين للدرجة الأولى "عامل وغير عامل" ممثلين لكل اتحاد فرعي للحضور يوم غدٍ السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٢٤ في مقر اتحاد الكرة الساعة الحادية عشرة للمصادقة على النظام الأساسي وإجراء الانتخابات لاختيار رابطة الحكام.