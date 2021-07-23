شكرا لقرائتكم خبر عن 17.6 مليون مواطن يستفيدون من "حياة كريمة" بـ1376 قرية خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، عن عدد المستفيدين في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بخطة العام وتوزيع القرى التي ستستفيد من المبادرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المواطنين خلال العام 17.6 مليون نسمة فى 1376 قرية وذلك في 20 محافظة.

ونستعرض فيما يلى توزيع القرى والمُستفيدين من السكان فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بخطة عان 21/2022:

البحيرة – 214 قرية – 2 مليون و905 ألف نسمة

المنيا – 192 قرية – 2 مليون و375 ألف نسمة

سوهاج – 181 قرية – 2 مليون و545 ألف نسمة

أسيوط – 149 قرية - 2 مليون و62 ألف نسمة

قنا – 86 قرية – مليون و332 ألف نسمة

المنوفية – 81 قرية – مليون و11 ألف نسمة

بنى سويف – 66 قرية – 641 ألف نسمة

أسوان – 57 قرية – 622 ألف نسمة

الفيوم – 55 قرية – 754 ألف نسمة

الغربية – 54 قرية – 430 ألف نسمة

الجيزة – 42 قرية – 703 ألف نسمة

القليوبية – 36 قرية – 469 ألف نسمة

الأقصر – 33 قرية – 442 ألف نسمة

دمياط – 28 قرية – 229 ألف نسمة

الدقهلية – 26 قرية – 360 ألف نسمة

الشرقية – 25 قرية – 328 ألف نسمة

كفر الشيخ – 18 قرية – 262 ألف نسمة

الوادى الجديد – 15 قرية – 27 ألف نسمة

الإسكندرية – 13 قرية – 68 ألف نسمة

الإسماعيلية – 5 قرى – 28 ألف نسمة