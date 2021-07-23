إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمنطقة سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة آلية على الطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، من غرفة عمليات مرور القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع ووجود مصابين وجرى الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة، وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة آلية على أمام قرية سندنهور على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعة اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أنقاض الحادث من الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السيارة والدراجة وسؤال المصابين.