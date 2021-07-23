قرار جديد من النيابة بشأن غرق 6 أشخاص في شواطئ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

صرحت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة بدفن 6 جثامين أشخاص غرقوا في شواطئ منطقة العجمي، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول تلك الوقائع.

وكانت شواطئ العجمي غربي الإسكندرية، شهدت أمس 6 حالات غرق، بينهم 3 أشخاص من أسرة واحدة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من الأهالي يفيد غرق ثلاث من أسرة واحدة مكونة من الأب والأم وابنتهما بشاطئ شهر العسل بمنطقة العجمي.

وتبين من الفحص أن أسرة من محافظة القاهرة ونزلوا إلى مياه البحر بالشاطئ المشار إليه، مساء الخميس إلا أن التيار جرفهم وتمكن رجال الإنقاذ بمساعدة الأهالي من انتشال جثثهم منذ قليل وتم نقلهم الى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما شهد شاطئ السلام1، غرق شخصين وتم انتشالهما وإيداعها بثلاجة مستشفى العامرية العام، فيما لقى شخص مصرعه غرقا بشاطئ الزهراء بمنطقة الهانوفيل بنطاق حي العجمي.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حذرت رواد الشواطئ من طقس الأيام المقبلة والذي يشهد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج. وطالبت الإدارة في بيان صادر اليوم، رواد الشواطئ بالالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة والاستجابة إلى التعليمات عمال الانقاذ وارتداء "اللايف جاكت" حفاظا على حياتهم.