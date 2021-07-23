رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد الموجة الرابعة لكورونا والمتحورة "دلتا" هي السائدة

اسماعيل عبد الحي - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأربعاء أن دلتا هي سلالة كوفيد-19 السائدة حاليا في بلاده. وقال خلال كلمته لمحطة (تي.إف1) التلفزيونية "نحن نشهد الموجة الرابعة".

وأشار كاستكس إلى المتحورة التي رصدت لأول مرة في الهند قائلا "السلالة دلتا هي الشائعة وهي أشد عدوى".

واعتبارا من الأربعاء، أجبرت السلطات المتاحف ودور العرض السينمائي وحمامات السباحة، على منع دخول الزوار الذين لا يحملون شهادة صحية تثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو نتيجة فحص يثبت خلوهم من الوباء.

كما قال المسؤول الفرنسي للمحطة التلفزيونية، إن تفشي السلالة دلتا يعني أن فرض إجراءات أكثر صرامة أصبح ضرورة ولا يمكن استبعاد فرض إجراءات عزل عام جديدة.

كما قال كاستكس إن نحو 96 بالمئة ممن ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 الإثنين، هم من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد.

وعبر رئيس الوزراء الفرنسي عن أمله في أن يصل عدد من تلقوا جرعة اللقاح الأولى بنهاية أغسطس/آب إلى 50 مليونا من إجمالي سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة. وحتى أمس الثلاثاء بلغ العدد 38.1 مليون شخص.

فرانس24/ رويترز