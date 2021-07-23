السيسي في ذكرى 23 يوليو: بإمكاننا صنع المعجرات

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو التي تحل اليوم الجمعة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته إن أفراد الشعب المصري بالكامل شركاء في الوطن، مؤكداً أنه يثق في القدرة على تحقيق المعجزات، بسبب المخزون الحضاري الذي يمتلكه الشعب المصري.

وأضاف: «بإمكاننا صنع إنجاز نفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعاً كريماً له ولأبنائه، مستلهمين في ذلك روح ثورة يوليو الخالدة».

واختتم السيسي كلمته بجملة إن مصر قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبها، مستلهمين روح ثورة 23 يوليو.