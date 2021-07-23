الأمطار الغزيرة تقتل 18 في الهند

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قالت السلطات الهندية اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 18 شخصا لاقوا حتفهم في ولاية مهاراشترا بغرب الهند بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى.

وفاضت الأنهار في مهارشترا بعد أن أفرغت السلطات المياه من السدود التي امتلأت عن آخرها نتيجة هطول أكثر من 200 مليمتر من الأمطار على كثير من مناطق الساحل الغربي خلال 24 ساعة. وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمترا في بعض المناطق.

وتوفي أربعة أشخاص بعد انهيار مبنى في العاصمة المالية مومباي بينما قتل 14 آخرون في أربعة انهيارات أرضية في مناطق أخرى بمهارشترا، وفقا لمسؤولين في حكومة الولاية.

وقال مسؤول بالولاية طلب عدم نشر اسمه "عمليات الإنقاذ مستمرة في عدة مناطق في ساتارا ورايجاد وراتناجيري. بسبب الأمطار الكثيفة وفيضان الأنهار، نجد صعوبة في الدفع بآلات الإنقاذ على وجه السرعة".

وأضاف أن هناك مخاوف من وجود عشرات الأشخاص محاصرين في انهيارات أرضية في منطقتي ساتارا ورايجاد.

وقال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا إن قوات البحرية والجيش تساعد في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.