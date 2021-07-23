خامنئي يتهم جهات خارجية في الخلل بعملية التلقيح ضد كورونا في بلاده

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 12:34 مساءً - منذ 54 دقيقة

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، على أن الخلل الحاصل في عملية التطعيم ضد وباء كورونا في بلاده “معظمه جاء بسبب الجهات التي وعدتنا ببيع وإرسال اللقاح ولم تلتزم بوعدها”.

وقال خامنئي في تصريح اليوم الجمعة: “أكدت مرارا للمسؤولين على ضرورة الاعتماد على الداخل لمعالجة الأزمات كي لا نواجه هكذا مشكلات بسبب عدم وفاء الأطراف الخارجية بالتزاماتها”.

وأضاف المرشد الإيراني فيما يتعلق باللقاح: “يمكننا أن نستعين بإنتاجات البلدان الأخرى، لكن من الضروري الاعتماد على الإنتاج الداخلي، ولا يمكن أن نعطل المواطنين”.