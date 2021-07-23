شكرا لقرائتكم خبر عن الحفارات تتدخل لإنقاذ أشخاص علقوا بسبب الفياضانات في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ عمال الإغاثة باستخدام حفارات السكان العالقين ونقلوا طعاما لمن لا يزال محاصرا اليوم الجمعة بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أغرقت مدينة تشينغتشو في وسط الصين.

ومع بدء انحسار مياه الفيضانات، استخدم عمال الإنقاذ في المدينة حفارات وقوارب مطاطية وطوافات لنقل بعض السكان إلى أراض جافة وتوصيل مؤن إلى غيرهم من سكان المباني السكنية المرتفعة.

وتحملت تشينغتشو، عاصمة إقليم خنان المكتظ بالسكان، وطأة الطقس السيء في وسط البلاد هذا الأسبوع إذ هطل عليها ما يعادل عاما كاملا من الأمطار في غضون بضعة أيام فحسب.

وأسفرت الفيضانات الشديدة بسبب ذلك عن مقتل 12 حوصروا داخل المترو بالمدينة. كما أدت لانقطاع الكهرباء وتقطع السبل بالسكان في منازلهم ومكاتبهم ووسائل النقل العام.

وتطوع بعض عمال الإنقاذ باستخدام حفارات نشرتها شركات تشييد محلية.

وقال أحدهم ويدعى لي كوي (34 عاما) إن هناك طلبا شديدا على السلع الأساسية والغذاء.

وانتشر عشرات الآلاف من عمال الإنقاذ بعضهم من الجيش في أنحاء إقليم خنان. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيضان